Fondazioni bancarie: la Consulta del Piemonte allarga i suoi confini e "raggiunge" anche la Liguria

Una "famiglia" che si allarga, per crescere in forza e in ricadute positive sul territorio, di fronte a una sfida unica nella storia recente come quella legata all'arrivo dei fondi del Pnrr.

La Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte si allarga alla Liguria. L’operazione – la prima in Italia su così vasta scala – ha l’obiettivo di promuovere la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale, culturale ed economico dei territori grazie alla collaborazione tra le 11 Fondazioni piemontesi e le 3 liguri.





Quaglia: "Co-progettare e programmare sfruttando al meglio il Pnrr"

“La neonata Consulta del Piemonte e della Liguria rafforza lo spirito di collaborazione tra 14 Fondazioni italiane, configurandosi come un laboratorio di idee, buone pratiche e progettualità innovative con una valenza politico-strategica molto importante per la crescita del Nord-Ovest nei prossimi anni - dice il presidente della Consulta e della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia -. Insieme contribuiremo a co-progettare e co-programmare le traiettorie di sviluppo di territori contigui, mettendo a disposizione competenze, capitali filantropici ‘pazienti’ ma dinamici, sinergie con la dimensione internazionale per consolidare i legami di comunità e generare benefici sociali e ambientali in linea con il NextGenerationEU e il PNRR”.