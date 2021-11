"La violenza sulle donne va combattuta ogni giorno, non solo il 25 novembre"

"A Moncalieri c'è una rete che instancabilmente, ogni ora di ogni giorno, lavora per prevenire le violenze: Polizia Locale, Carabinieri, Unione dei Comuni, Asl e associazioni. A loro dico grazie, perché sono un punto di riferimento per tutte le cittadine e i cittadini. C'è ancora tanta strada da fare. Ed è importante rifletterci, in questo 25 novembre", ha sottolineato Montagna, che sulla sua pagina Facebook ha postato la foto della panchina rossa di viale Stazione per sottolineare l'importanza di questa data.

"C'è ancora tanta strada da fare"

"Il contrasto alla violenza contro le donne e la parità di genere sono imprescindibili per la nostra vita collettiva. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per non propagare, nella quotidianità, la subcultura della diseguaglianza", ha concluso il sindaco di Moncalieri.