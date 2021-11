Nichelino dice no ai (furbetti dei) rifiuti e aderisce a "Puliamo il mondo 2021"

Nei giorni in cui l'emergenza rifiuti sta creando numerosi problemi in città e, in attesa dell'incontro in programma lunedì 29 tra l'Amministrazione, Covar14 e Teknoservice (la ditta incaricata della raccolta, ndr), per evitare l'annunciato sciopero dei sindacati, il Comune di Nichelino partecipa a "Puliamo il mondo 2021".

Una adesione dal forte sapore simbolico, visto che finora fototrappole e telecamere non sono riuscite ad arginare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Un modo anche per rendere responsabili, soprattutto i più giorni, sul rispetto delle regole e di un corretto smaltimento.

Impegnati genitori e studenti

L'iniziativa è in programma sabato 27 novembre, nell’ambito dell'iniziativa già avviata a livello nazionale da Legambiente. Organizzata dall’assessorato all’ambiente di Nichelino, "Puliamo il mondo 2021" prevede il coinvolgimento di studenti, genitori ed accompagnatori provenienti da scuole medie, che saranno impegnati nella raccolta di rifiuti in plastica e minuterie varie.

Il ritrovo è previsto alle ore 9,30 presso il piazzale del basket di Via Nenni.