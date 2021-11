Caos rifiuti a Nichelino, il sindacato: "Pronti allo sciopero". Il Comune prova a mediare

La situazione dei rifiuti a Nichelino rischia di travolgere la Teknoservice, la ditta incaricata dello smaltimento: tra ritardi, problemi e i soliti 'furbetti', che ogni volta che possono abbandonano impunemente anche grosse quantità, nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni e i problemi.

Stato di agitazione proclamato dal FLAICA-CUB

Intanto, con una lettera indirizzata anche alla prefettura, il sindacato FLAICA-CUB ha proclamato lo stato di agitazione per l’intero appalto del Covar14, denunciando una riorganizzazione del lavoro attuata in modo unilaterale da parte dell’azienda e fortemente penalizzante per i lavoratori dell’appalto, con particolare evidenza per quanto riguarda il Comune di Nichelino, oltre al mancato rispetto delle linee guida dello Spresal, dei requisiti minimi di sicurezza e la riduzione del numero dei mezzi utilizzati per la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti.

Lunedì mattina incontro in Municipio a Nichelino

Per cercare di evitare che la 'bomba' possa deflagrare, lunedì 29 novembre, alle ore 11, prezzo il Municipio, il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore (e vice sindaca) Carmen Bonino, che nei giorni scorsi aveva denunciato come il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sia già costato 150 mila euro di spese extra, incontreranno i dirigenti di Teknoservice e Covar14 per provare a trovare una soluzione condivisa.