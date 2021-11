Grugliasco, inaugurata oggi la nuova sede di Iren Luce e Gas

Lo store, situato in Viale Gramsci 160, è uno spazio progettato per accogliere i clienti che – da oggi – hanno la possibilità di entrare in contatto con l’Azienda in un luogo piacevole e confortevole. Presso lo store vengono gestiti i contatti dei clienti per informazioni e nuovi contratti del teleriscaldamento nonchè proposti servizi per l’efficientamento energetico (caldaie e climatizzatori) e la smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home), oltre naturalmente alle soluzioni per la mobilità elettrica (e-bike, monopattino e wall box) e a quelle per l’offerta luce e gas più in linea con le proprie esigenze.