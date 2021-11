Arte, cultura e cittadinanza attiva, Lungo Dora Napoli si illumina con Lunadora

Una “luna” sulla Dora per illuminare di arte, cultura e cittadinanza attiva un crocevia troppo importante per la città per essere percepito come insicuro: parte ufficialmente oggi, con una grande festa di strada in lungo Dora Napoli, il progetto Lunadora, nato dalla collaborazione – nell'ambito del bando Tonite - tra diverse realtà che operano sul territorio come Isole APS, Fondazione di Comunità Porta Palazzo, Locanda sul Fiume, Associazione Pigmenti e Associazione Asilo Bianco.

Attività culturali, ricreative e formative per cambiare l'immagine di lungo Dora Napoli

Il tratto su cui si concentra Lunadora è quello a est del ponte Domenico Carpanini verso via Cigna e corso Principe Oddone, da valorizzare soprattutto nelle ore serali attraverso attività culturali, ricreative e formative con il coinvolgimento dei cittadini di ogni età, genere e provenienza: “Vogliamo - spiegano i promotori - scrivere la bella copia delle notti che animano quel luogo, ad oggi sempre raccontate 'in brutta'. Si costruirà, con il coinvolgimento pieno e diffuso degli abitanti del quartiere, una nuova storia di partecipazione, attraverso l'apporto del bello e tramite la diffusione della cultura, si definiranno attività da poter condividere attivamente e in sicurezza anche oltre il tramonto. Quell'angolo vorrà farsi vetrina e mostrarsi nella sua interezza, nella sua eterogeneità, dove ogni persona e collettività coinvolte possano sentirsi libere di esprimersi e dare il loro apporto con spontaneità e fiducia”.

La festa di inaugurazione di Lunadora

Fulcro della festa di oggi, a partire dalle 16.30, sarà il “Photo Book Corner” ideato da Isole, associazione che dal 2016 promuove sul posto mostre e attività legate alla fotografia del paesaggio contemporaneo con una particolare attenzione alla forma libro e alle sue modalità di produzione. L'iniziativa consiste nell'installazione, nell'aiuola tra la pista ciclabile e il marciapiede, di una vera e propria cabina realizzata con materiali di scarto e recupero dove ospitare diverse attività tra cui esposizioni, workshop e dj-set nelle ore serali. Nel corso della giornata si susseguiranno le presentazioni delle altre idee come il laboratorio “Fare la radio” a cura di Radio Banda Larga e Fondazione di Comunità Porta Palazzo, gli street art tour serali realizzati da SAT Street Art TOuRINO in collaborazione con Pigmenti, i laboratori sul riuso e sul riutilizzo per la creazione di un'opera d'arte luminosa gestiti da Asilo Bianco e il programma settimanale di musica live “LaBandAllaLocanda” della Locanda sul Fiume con concerto voce-chitarra di Silvio Del Mastro Calvetti e performance sonora finale di F.care da “Pastafissan”.

Le altre iniziative

Il progetto verrà realizzato nell'arco dei prossimi 10 mesi anche attraverso 4 grandi feste di strada colorate da proposte creative, culturali e sportive con relativa pedonalizzazione del lungo Dora, un programma di attività diffuse tra cui la creazione di un archivio fotografico dei residenti del quartiere e di un coro con raccolta di canti tradizionali dei popoli, un intervento di urbanismo tattico da realizzare sui marciapiedi in modo partecipato e l'installazione di opere d'arte luminose temporanee da far adottare ai cittadini per esporle su balconi e vetrine.