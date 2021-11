Anas programma lavori di manutenzione lungo la statale 460 “di Ceresole”

Anas ha programmato la sostituzione e l’adeguamento delle barriere laterali in tratti saltuari lungo la strada statale 460 “di Ceresole”, nell’ambito della Città Metropolitana di Torino.

Gli interventi riguarderanno la statale all’altezza di Leinì (km 3), Cascina Vittoria, nel comune di Rivarolo Canavese (km 13), e Feletto (km 17). Per consentire lo svolgimento dei lavori, che saranno eseguiti in successione, a partire da lunedì 29 novembre e fino a venerdì 10 dicembre sarà in vigore il senso unico alternato.

Inoltre, sempre sulla strada statale 460 “di Ceresole” martedì 30 novembre partiranno i lavori di manutenzione del ponte al km 5,200, in località Tedeschi, nel comune di Leinì.

Il progetto di intervento prevede la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, il rifacimento ex novo dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione oltre al ripristino dei giunti di dilatazione e alla sistemazione delle componenti idrauliche di scolo delle acque. Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino a fine dicembre sarà in vigore il senso unico alternato.

La manutenzione rientra in un corpo di interventi da circa 3,3 milioni di euro che prevede il risanamento di cinque diversi ponti lungo la statale 460 “di Ceresole”, infrastruttura entrata nella gestione di Anas a partire da maggio.