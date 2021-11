Sindacati, migliaia di persone in piazza Castello: "Giù il fisco per lavoratori e pensionati"

Palloncini, striscioni, una piazza gremita e un meteo che ha concesso un clima migliore di quanto di temesse. Anche Torino , nella cornice di Piazza Castello, ha pronunciato il suo no alla legge di Bilancio che per ora il governo Draghi ha in bozza, puntando il dito attraverso Cgil, Cisl e Uil piemontesi contro pensioni, lavoro, fisco, ma anche sviluppo e sociale .

Sbarra ha poi aggiunto: "Serve una riforma complessiva, radicale, strutturale del sistema fiscale e tributario. Dobbiamo ridurre le aliquote, abbassare gli scaglioni, lavorare su detrazioni e no tax area per portare benefici e lavoratori dipendenti e pensionati". E ancora: "Il reddito di cittadinanza - ha aggiunto Sbarra - è una misura importante come azione di contrasto alla povertà, ma non crea nessun posto di lavoro. Il lavoro prima di redistribuirlo lo devi creare e lo crei solo se fai ripartire gli investimenti pubblici e privati. Quella è la condizione per creare lavoro".

"Risposte immediate per i lavoratori e i pensionati"

"Il sistema delle imprese ha avuto tanti incentivi in questi ultimi diciotto mesi, giustamente, per supportare la pesantezza della crisi. Questo è il tempo per dare risposte immediate ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati per ridurre la pesantezza del prelievo fiscale difendendo anche in questo modo il potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni e per stimolare la ripartenza dei consumi e della domanda interna”, ha sottolineato il segretario generale della Cisl.

"Super Green Pass? Accelerare sulle terze dosi"

"Il Super Green Pass è utile, ma non sufficiente per fermare la ripartenza della curva epidemiologica che tanta preoccupazione sta creando in questo Paese e non solo. Bisogna utilizzare al massimo le norme legislative. Invitiamo tutti i cittadini e lavoratori che ancora non lo hanno fatto a vaccinarsi", ha concluso Sbarra, affrontando uno dei temi più caldi del momento. "Chiediamo di accelerare sul richiamo della terza dose e rinnoviamo l'invito al governo e al parlamento di valutare la necessità di adottare una norma legislativa che sancisca l'obbligo alla vaccinazione per tutti i cittadini".