Le polaroid tornano in voga, anche la loro versione magnetica

È nel 1937 che lo scienziato Edwin H. Land decise di fondare la Polaroid Corporation, azienda che da lì a poco sarebbe entrata nella storia, rivoluzionando la moda e la cultura dell’epoca. Fu 11 anni dopo che lo scienziato mise a punto la prima macchina fotografica istantanea, tutt’oggi conosciuta proprio con il nome di Polaroid. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno visto o utilizzato questa particolare macchina fotografica che di fatto ha rivoluzionato il settore in questione. Per chi non lo sapesse, essa conteneva al suo interno la soluzione chimica per stampare le fotografie, protetta da particolare involucro che si rompeva al momento dello scatto, consentendo alla soluzione di applicarsi direttamente sulla pellicola fotografica, senza la necessità di estrarre il rullino e di svilupparlo successivamente. In poche parole, il segreto del successo di questa macchina fotografica era la sua capacità di stampare immediatamente le foto senza dover sviluppare l’ormai antiquato “rullino”.

Il successo tra gli anni ’60 e ‘70

Tra gli anni ’60 e ’70, vi fu un boom di vendite per il marchio, grazie anche alla prima pellicola a colori, ovvero la Polacolor. In contemporanea, l’azienda pensò ad un prodotto specifico per i più giovani, la macchina fotografica Swinger, dal design accattivante e moderno per l’epoca, venduta ad un prezzo accessibile. Negli anni ’60, la compagnia raggiunse dei successi pazzeschi, raggiungendo tre milioni di vendite per le macchine fotografiche e quindici milioni per le pellicole. Un ulteriore successo si ebbe agli albori degli anni ’70, con la produzione dell’iconico modello Polaroid SX-70, che consentiva anche di modificare gli scatti fatti e di aggiungere effetti. Dopo poco tempo, venne presentata la Polaroid OneStep Land, una fotocamera istantanea caratterizzata dalla messa a fuoco fissa.

Dagli anni ’80 ad oggi

Fino al 1986, solo il marchio Polaroid era autorizzato a produrre le macchine fotografiche istantanee, per via del brevetto. Alla scadenza del brevetto, entrarono sul mercato altre compagnie fotografiche importanti, rendendo questo settore competitivo e relegando proprio la polaroid in un angolo. L’azienda entrò in profonda crisi nel 2000, e nel 2008 decise di stoppare la linea di produzione delle pellicole, fino a cedere il marchio qualche anno dopo. Tuttavia, un gruppo di tecnici ed ingegneri decise di dar nuovamente vita allo storico brand, acquistando una fabbrica appartenuta all’azienda e ricominciando così a produrre pellicole compatibili.

