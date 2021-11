Sosta a pagamento nel centro anche nei festivi, Foglietta: "Più passaggi del 4"

Linea 4 potenziata in occasione dell’Immacolata, del 12 e 19 dicembre. Ad annunciarlo l’assessore alla viabilità Chiara Foglietta, rispondendo alla richiesta di comunicazione presentata dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio sulla decisione della Città di far pagare la sosta nel centro città l’8 dicembre e le due domeniche prima di Natale.

"Favorire rotazione delle auto nelle strisce blu"

Una decisione, come ha ribadito Foglietta in aula, “per favorire la rotazione delle auto nelle strisce blu, migliorare la mobilità del centro, favorire il trasporto pubblico e limitare l’inquinamento ambientale”. Il Comune, come ha spiegato l’assessore, ha provato anche a chiedere a Gtt di permettere ai passeggeri di utilizzare in questi tre giorni gratuitamente bus e tram.

No di Gtt ai bus gratis per 8, 12 e 19 dicembre

Un’ipotesi che l’azienda di corso Turati ha rispedito al mittente, alla luce degli elevati costi economici e delle difficoltà finanziarie legate alla pandemia: in tre domeniche il Gruppo incassa circa 138 mila euro. Un mancato introito troppo elevato, come ha spiegato Foglietta, in “un momento in cui le aziende di trasporto chiedono i ristori”. Per venire incontro ai passeggeri Gtt, su richiesta dell’assessore, potenzierà la linea 4 che attraversa Torino da Mirafiori fino a Falchera.

Castiglione (M5S) chiede di riattivare la Star 1 e 2

Ambrogio ha replicato che, per contenere il contagio da Covid-19, non si sarebbe dovuto penalizzare l’utilizzo dell’auto e si sarebbe magari potuto prevedere la sosta con disco orario ma non a pagamento. La consigliera del M5S Dorotea Castiglione ha invece chiesto di riattivare il servizio con le navette Star 1 e 2.