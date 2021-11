A Torino sosta a pagamento in centro per l'Immacolata e il 12 e 19 dicembre: "Prendete il bus"

Alla vigilia del Natale la sosta in centro si pagherà anche l’8 dicembre e nelle domeniche del 12 e 19 dicembre. Ad annunciarlo l’assessore alla Viabilità Chiara Foglietta, che spiega come si tratti di un provvedimento per “favorire la rotazione delle auto nelle strisce blu” in un periodo in cui complice l’apertura delle attività commerciali nei giorni di festa per l'acquisto dei regali si verifichi “un maggior afflusso di persone nelle strade e nei negozi del centro”.

"Andate in centro con il bus"

E proprio per raggiungere le vie dello shopping nel cuore della città “il consiglio – aggiunge l’esponente della giunta Lo Russo - è quello di non utilizzare l’auto privata ma, preferibilmente, di far ricorso al trasporto pubblico e ad altri mezzi di mobilità alternativa all’auto".

"Obiettivo ridurre inquinamento aria ed acustico"

"Una scelta – evidenzia Foglietta - che può favorire il miglioramento della circolazione e contribuisce a ridurre nel centro città i livelli di inquinamento acustico e dell’aria”. Il via libera al provvedimento, che è temporaneo, è arrivato questa mattina dalla giunta.