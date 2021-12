Monica Bellucci riceve il premio Stella della Mole ed esalta Torino: "Città bellissima"

Monica Bellucci ha ricevuto il premio Stella della Mole del Torino Film Festival.

L’attrice di fama internazionale ha ritirato il riconoscimento personalmente durante una cerimonia all’UCI Lingotto. “Torino città bellissima, grazie” ha commentato ritirando la stella della Mole: “questo è un film che valorizza e approfondisce la figura di Anita Ekberg ma anche il lavoro di un regista che utilizza soluzioni alternative e nuove”.

Il perché del premio

“La sua capacità di osare e dialogare con registi innovativi ci ha spinto a premiarla” ha commentato il direttore Stefano Francia di Celle. Dopo il conferimento del premio è seguita la proiezione del film “The girl in the fountain” di Antongiulio Panizzi.

I suoi film 'torinesi'

Monica Bellucci ha girato a Torino due film: "Sangue pazzo” di Marco Tullio Giordana e “L’uomo che ama” di Maria Sole Tognazzi.