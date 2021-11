TFF39: dal docu-film sulla danza "Giselle", all'iconico "The girl in the fountain"

Giornata densa di proiezioni e appuntamento cinematografici per il 39° Torino Film Festival, dal docu-film Giselle all'iconico The Girl in the Fountain.

Ecco i nostri consigli per le visioni di oggi.

Le bruit des moteurs - Philippe Gregoire

Film in concorso al Tff 39, “Le bruit des motors” inizia con una serie di fastidiose (almeno per l'udito) scene di auto che sgommano e girano su se stesse per interminabili minuti. Poi l'attenzione si sposta finalmente su Alexandre, il protagonista: è un istruttore che insegna l'uso delle armi agli agenti frontalieri alla dogana del Quebec. Dopo una serata con una studentessa, il giovane viene sospeso dal servizio per rapporti sessuali inappropriati. Torna così a casa e alla pista per auto da corsa della madre, ed ecco spiegata la scena inziale del film. Appena tornato, viene però indagato dalla polizia locale perché qualcuno ha appeso sul portone della chiesa disegni in cui lo si vede impegnato in attività sessuali. Il colpevole può essere solo lui. Oppure no? L'idea promette bene, ma lo sviluppo del film purtroppo non è all'altezza. E il protagonista non riesce a staccarsi dallo stereotipo del ragazzo che ha la faccia da cattivo ma l'atteggiamento da vittima sacrificale. Film in concorsi al 39° TFF.

Potete vedere “Le bruit des moteurs” oggi alle 17.45 al Greenwich sala 1.

La traversée - Florence Miailhe

Sono meritatissimi gli applausi per la proiezione del film di animazione “La traversée” di Florence Miailhe. Una favola dai contorni bui e tragici che descrivono la fuga di due fratelli Kyona e Adriel da un imprecisato paese dell’Europa orientale in seguito ai saccheggi della pulizia etnica. Dopo essere stati separati dai propri genitori e affrontano soli la strada dell’esilio lungo viaggio quasi epico che segna per loro il passaggio all’adolescenza. Un film d’animazione sapientemente realizzato dalla mano dell’illustratrice Florence Miailhe che commuove il pubblico di tutte le età. Film in concorso a questa edizione del TFF.

Potete vederlo oggi alle ore 19.45 al cinema Greenwich, sala 1.

Gisele - Riccardo Brun, Annalisa Mutariello, Paolo Rossetti, Francesco Siciliano

Film documentario prodotto da PanamaFilm, in collaborazione con Teatro alla Scala e Intesa Sanpaolo. Giselle è la storia di un collettivo di artisti e dei loro maestri che non si sono mai arresi, adattandosi alle situazioni in un anno terribile e difficilissimo. Evento gratuito.

Potete vederlo oggi alle ore 18 al Grattacielo della San Paolo.

The girl in the fountain -Antonio Panizzi

Correva l’anno 1960 quando le curve sinuose di un’attrice dalla bellezza dirompente, Anita Ekberg, sconvolgevano le acque della Fontana di Trevi e il mondo intero. In quella scena iconica di La dolce vita, la storia del cinema e la memoria collettiva hanno cristallizzato l’immagine della giunonica diva svedese. Ma persona e personaggio non sono mai la stessa cosa e per una vita Anita si è battuta per dimostrarlo. Il racconto di un’attrice divo rata dalla sua stessa icona condotto dalla voce di Monica Bellucci; un dialogo impossibile tra due donne e due dive di epoche diverse.

Lo potete vedere oggi alle ore 20 all’UCI Lingotto, sala 6.

Per il programma completo: www.biglietteria.torinofilmfest.org