Green Pass su bus e treni: pattuglioni di polizia e controllori Gtt a caccia dei "furbetti"

Agenti di polizia, vigili, carabinieri e guardia di Finanza insieme ai controllori di Gtt per verificare il possesso del Green Pass a bordo di tram, bus e treni.

Da lunedì 6 dicembre, "giorno uno" dell'entrata in vigore del decreto legge 172/2021, è cosi che si procederà alla verifica del possesso della certificazione verde a bordo di un mezzo pubblico. A stabilirlo, dopo diverse riunioni, il Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Raffaele Ruberto.



Chi eseguirà i controlli del Green Pass

I pattuglioni di forze dell'ordine e controllori Gtt non saliranno a bordo dei mezzi pubblici, ma rimarranno a terra, sulle banchine. Nello specifico, "saranno impiegate pattuglie aggiuntive delle Forze di polizia per i controlli su tutto il territorio con particolare riguardo alle aree maggiormente frequentate. Saranno inoltre svolti controlli a campione della Certificazione Verde non solo nelle stazioni ma anche alle fermate degli autobus urbani ed extraurbani" spiegano dalla Prefettura.L'obiettivo, come reso noto dalle autorità, è appunto quello di prevenire, attraverso la pianificazione di controlli, la diffusione del virus in questa fase ancora molto delicata per la salute pubblica che potrebbe essere messa ulteriormente a rischio nel mese dedicato agli acquisti e alle feste e scongiurare possibili ulteriori chiusure.

Controlli a campione, poco il personale a disposizione

Non è ancora chiaro, al momento, quale potrà essere il dispiegamento di forze dell'ordine in supporto dei controllori di Gtt, anche considerato che questi ultimi difficilmente superano il numero di 92 unità e vengono a loro loro volta divisi in due o tre turni. Ecco perché, la volontà è di procedere con controlli a campione, magari attenzionando quei luoghi dove potrebbero verificarsi assembramenti come le stazioni di Porta Nuova, Porta Susa o le fermate più frequentate come quelle del tram 4.

I controlli verranno effettuati da pattuglioni interforze e i 'furbetti' verranno sanzionati dalle forze dell'ordine. Difficile però immaginare controlli a tappeto per il Green Pass sui mezzi pubblici, ma sporadici.