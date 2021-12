La bellezza non conosce confini: da Pralormo, anche quest'anno i tulipani arrivano a Chieri

Anche quest’anno Chieri ha ricevuto in dono i preziosi tulipani della collezione del Castello di Pralormo che, con i loro stupendi colori, creeranno la prossima primavera 2022 un meraviglioso effetto scenico in alcune zone della città.

Prosegue così la collaborazione tra il Comune di Chieri e il Castello di Pralormo per valorizzare e “donare bellezza” alla città. I chieresi potranno passeggiare e apprezzare i tulipani fioriti, in attesa di poterli ammirare anche al Castello di Pralormo dove dal 2 aprile al 1 maggio 2022 si svolgerà l’evento Messer Tulipano con più di 100.000 tulipani rinnovati ogni anno sia nelle varietà, sia nei colori.

“Siamo grati alla Contessa Consolata di Pralormo per aver voluto coinvolgere anche quest’anno la nostra città in quel meraviglioso evento floreale di rilevanza internazionale che è Messer Tulipano - dichiara l’assessore alla Cultura della Città di Chieri, Antonella Giordano -. Gli splendidi tulipani saranno nuovamente piantati nella grande aiuola davanti alla Biblioteca Civica, in una zona di grande visibilità e passaggio e nei vasi che sono posizionati nella zona pedonale di via Vittorio Emanuele II. Ma la novità di quest’anno riguarderà piazza Cavour: anche le tre grandi fioriere che accompagnano le nuove panchine ospiteranno gli splendidi fiori, a donare ancora più eleganza alla piazza”.