TFF39: “Ciak! Piemonte che spettacolo!”: dieci cortometraggi per rilanciare i luoghi della cultura

Dieci clip d’autore per “Ciak! Piemonte che spettacolo” che saranno proiettati durante il Torino Film Festival.

Cortometraggi mesi in campo a febbraio 2021 per promuovere le eccellenze del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e i talenti delle preformino arts.

Un ciclo di corti che valorizzano i luoghi simbolo del Piemonte: dalle OGR al Castello di Govone, dal Museo di Scienze Naturali di Torino a Villa Caccia a Romagnano Sesia.

Le clip saranno proiettate oggi, mercoledì 1° dicembre alle 16 e domani, giovedì 2 dicembre alle 15.30.

“Con la pandemia - spiega Paolo Manera direttore Film Commission Torino Piemonte - abbiamo lavorato in maniera nuova. Le arti performative sono in grande difficoltà. Trovare dieci gruppi di film maker dando un’attenzione ai più giovani non è stato facile”.

I cortometraggi, dopo il lancio al Torino Film Festival, saranno diffusi in alcuni spazi turistici culturali, come le ATL o le stazioni ferroviarie e aeroportuali dalla primavera ed estate prossima.