Ponte di Alpignano: al via il montaggio dei ponteggi

Sono state ultimate ad Alpignano le operazioni preliminari per l’apertura del cantiere e ora si è cominciato a montare i ponteggi per i lavori di manutenzione straordinaria del "Ponte nuovo" sulla Dora Riparia, sulla strada provinciale 178 (al km 3+700). Il montaggio dei ponteggi è una fase di grande importanza perché sono fondamentali per l'esecuzione delle lavori in sicurezza: è un’operazione propedeutica alle lavorazioni di consolidamento strutturale del ponte previste dal progetto esecutivo e proseguirà fino alla seconda metà del mese di dicembre. Successivamente si darà avvio alle operazioni sulla struttura così come stabilito dal programma esecutivo dei lavori.

Per consentire i lavori fino ai primi di giugno la viabilità comunale è stata modificata secondo un modello ad anello che coinvolge anche il Ponte vecchio: sul Ponte nuovo della provinciale 178 "di Alpignano", al km 3+700, si transita solo su una corsia in direzione Rivoli, limitata ai veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza non superiore a 230 cm, salvo mezzi di soccorso in attività di emergenza, mentre sul Ponte vecchio il senso unico è verso via Cavour e permette, svoltando a destra, di raggiungere Collegno e Pianezza. Arrivando da via Rivera, percorrendo via Primo Maggio e poi girando in via Roma, ci si può ritrovare in via Mazzini e da lì proseguire in direzione Caselette, Val della Torre, San Gillio e Givoletto.