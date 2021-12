La storia delle quattro ruote ora si tocca con mano: il Mauto si racconta a chi ha disabilità sensoriali (FOTO)

Accessibilità a 360 gradi per il Mauto, il museo dell'automobile che a dieci anni dalla riapertura del 2011 ha voluto estendere e migliorare l'accoglienza per le persone che sono portatrici di disabilità. E in particolare si presentano al pubblico dunque nuove possibilità per visitatori portatori di disabilità sensoriali (vista e udito, in particolare), attraverso supporti che sono in tutto e per tutto uguale a quelli forniti al resto dei visitatori.