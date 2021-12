Scarsa illuminazione di Strada del Portone: la questione arriva in Consiglio comunale

Arriva anche in Consiglio comunale a Torino, grazie a un’interpellanza presentata dal gruppo della Lega Salvini Premier, il problema della scarsa illuminazione di Strada del Portone, che da tempo viene segnalato dai cittadini sia lato Torino che lato Grugliasco.

“Si tratta di una situazione di grave criticità - spiega Elena Maccanti, consigliera della Lega a Torino - già sollevata dal nostro gruppo in Consiglio comunale a Grugliasco con una interpellanza presentata dalla consigliera Nunzia Risicato. Il Comune ha però comunicato di non avere alcuna competenza, poichè il proprietario dell’intera strada è il Comune di Torino, al quale abbiamo dunque rivolto un’interpellanza per sapere quali urgenti provvedimenti intenda assumere per ripristinare l’illuminazione in strada del Portone. Nei prossimi giorni la questione arriverà in Sala Rossa”.

Commenta Nunzia Risicato, Consigliera Comunale Lega Salvini Grugliasco: “Percorrendo Strada del Portone, sia lato Torino sia lato Grugliasco, sembra di attraversare una città spettrale. Una città più buia è anche una città meno sicura. Occorre migliorare la qualità e la quantità dell’illuminazione pubblica in questo tratto di strada.” “Una scarsa illuminazione - commenta Giovanni Parisi, Commissario cittadino Lega Salvini Grugliasco - non fa altro che aumentare la percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Mettersi alla guida in Strada del Portone durante le ore più buie è diventato pericoloso non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni”.