Musei Reali: apre "Animali dalla A alla Z" la mostra pensata interamente per i bambini

La natura tutta da scoprire nella nuova esposizione dei Musei Reali "Animali dalla A alla Z. Una mostra dedicata ai bambini" ospitata nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda dal 2 dicembre 2021 al 3 aprile 2022 .

Il progetto, pensato per i bambini delle scuole primarie ma capace di parlare anche agli adulti, pone in primo piano la variegata complessità della vita sulla Terra, raccontandola con un format mai sperimentato prima dal complesso museale torinese, curato da Rosario Maria Anzalone ed Enrica Pagella. Tutto è concepito per bambini e famiglie, dall’altezza delle vetrine alle soluzioni grafiche: tra dipinti, disegni, incisioni, reperti archeologici e oggetti d’arte decorativa, quaranta opere dei Musei Reali sono accomunate dalla raffigurazione di animali, da indovinare in una modalità di fruizione partecipata.

In mostra alcuni prestiti dal Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama e dal Museo di storia naturale Don Bosco del Liceo Valsalice di Torino. Il colorato alfabeto grafico, realizzato dalla mano giovane e promettente dell’illustratore torinese Marco Vesco, arricchisce gli spazi espositivi e trova espressione nel volume illustrato Zoostorie dei Musei Reali. Animali dalla A alla Z, la prima pubblicazione dei Musei Reali pensata per i più piccoli.

Accanto alle sale espositive sarà inoltre allestito un nuovo spazio che accoglierà bambini e bambine con la loro creatività, tra giochi didattici e laboratori dove la curiosità infantile (e non solo) si accende per dare avvio all’esplorazione dell’arte e nutrire l’immaginazione. Il primo incontro rivolto a genitori e bimbi dai 3 agli 8 anni si terrà sabato 11 dicembre in occasione del 75° anniversario della fondazione dell’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia.