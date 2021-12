Trasporto pubblico, Ugl proclama 4 ore di sciopero per la giornata del 3 dicembre

Quattro ore di sciopero per il trasporto pubblico nella giornata del 3 dicembre. Lo proclama Ugl, su scala nazionale, che la definisce: "Una protesta legata alle criticità riscontrate nell’adottare alcune diposizioni per contenere i contagi dovuti all’emergenza sanitaria, disposizioni come il Green pass nei luoghi di lavoro e sul trasporto pubblico locale e ferroviario, un sistema imperfetto e che ad oggi presenta numerose criticità per le Lavoratrici e per i Lavoratori".





“Abbiamo chiesto più volte al governo convocazioni per poter ragionare e discutere perchè crediamo che possiamo anche essere d’aiuto per trovare delle soluzioni e il governo in silenzio tace e non riceve nessuno” dichiara il Segretario Nazionale UGL Autoferrotranvieri, Fabio Milloch.



“Siamo sempre saliti in vettura e con grande senso di responsabilità non abbiamo mai abbandonato il nostro luogo di lavoro. Non lo faremo neanche adesso, ma visto che i tempi sono cambiati vorremmo avere un dialogo e vorremmo che anche il governo si sedesse in modo propositivo come stiamo chiedendo anche noi da diverso tempo".



Intanto domani 3 dicembre 2021, dichiara Vincenzo Filoramo, Segretario Organizzativo UGL Autoferro Torino, GTT ci ha convocato per illustratore l’aggiornamento del protocollo di sicurezza in base alle nuove linee governative sul Green Pass, staremo a vedere cosa tireranno fuori dal “cilindro magico”.

La Nostra protesta Nazionale è a tutela di tutti i Lavoratori, in considerazione del fatto che anche chi è regolarmente in servizio non sta lavorando in modo sereno, lavoratori vittime spesso di inaccettabili aggressioni, con mezzi spesso sovraffollati a causa delle numerose corse che saltano per la carenza di personale che risale a prima della Pandemia, la stessa che viene utilizzata in modo strumentale per giustificare problematiche preesistenti.

Lo Sciopero in GTT si articolerà con il seguente orario:

PERSONALE VIAGGIANTE URBANO/SUBURBANO, GRADUATI, PERSONALE ESERCIZIO, ASSISTENTI ALLA CLIENTELA, PERSONALE DEL MOVIMENTO METRO:

dalle ore 18:00 alle ore 22:00

PERSONALE ADDETTO ALLA BIGLIETTERIA (C.S.C.):

dalle ore 16 alle ore 20

PERSONALE VIAGGIANTE EXTRAURBANO:

dalle ore 18:00 alle ore 22:00

PERSONALE FERROVIE:

- SfmA - Aeroporto-Ceres

dalle ore 18:00 a fine turno

- Sfm1 - Rivarolo- Chieri

dalle ore 14:00 alle 18

IMPIEGATI, FUNZIONARI, OPERAI, AREA PARK, MOBILITA’,SSE, IES, FABBRICATI, PERSONALE MANUTENZIONE METROPOLITANA, CAPI OPERAI, OPERAI MANUTENZIONE e tutto il resto del Personale: