First Cisl Torino Canavese, eletto Gian Maria Cravero come nuovo segretario

Gian Maria Cravero , 55 anni, torinese, ingegnere informatico, sposato e padre di due figli, è è il nuovo segretario generale della First Cisl Torino-Canavese , la federazione che riunisce gli iscritti alla Cisl di banche, assicurazioni, riscossioni e authorities. Lo ha eletto oggi il Consiglio della federazione al termine del terzo congresso territoriale che si è svolto al Sermig di Torino. Cravero prende il posto di Marina Actis, che lascia l’incarico per la pensione, e sarà affiancato in segreteria da Viviana Pertusio , in rappresentanza del settore assicurativo e da Sergio Torchio , in rappresentanza del settore bancario. La First Cisl Torino-Canavese, con i suoi 3mila iscritti è la terza federazione nazionale, dopo Milano e Roma.

“Ringrazio la segreteria uscente e, in particolare, la responsabile Marina Actis – ha dichiarato il neo segretario della First Cisl Torino-Canavese, Gian Maria Cravero, subito dopo la sue elezione – per aver gestito in modo proficuo l’attività sul territorio in un periodo difficilissimo, sia per i problemi legati alla pandemia sia per le mutate condizioni di lavoro e le ristrutturazioni aziendali. Purtroppo, gli ultimi due anni hanno complicato enormemente l’attività di rappresentanza ed hanno causato dei ritardi nella crescita e nella formazione della classe dirigente. Con la nuova segreteria cercheremo di colmare il gap, lanciando nuove sfide”.