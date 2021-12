Chieri, Sacco: "Alloggi Atc vuoti ma non disponibili in via Monti"

"Ho raccolto le segnalazioni di diversi cittadini in merito a 21 alloggi presso le palazzine Atc di via Monti. Ventuno appartamenti di case popolari vuoti che potrebbero essere messe a disposizione. Ho chiesto nell’ultimo consiglio comunale, attraverso un’interrogazione, il motivo per il quale non si potessero disporre. L’Assessore alle Politiche Sociale e Abitative Raffaella Virelli mi ha risposto che a loro ne risultano meno (17 secondo il Comune), che tutto dipende dalla Atc nel sistemarli e metterli a disposizione al Comune per il bando di assegnazione". Così la consigliera comunale di Chieri Rachele Sacco in merito alla questione sugli alloggi Atc vuoti presenti in via Monti.

“Io auspico che grazie ai contributi di riqualificazione si possano sistemare gli alloggi e renderli nuovamente disponibili e assegnarli, prima che, magari, vengano occupati abusivamente. Tra l’altro l’Assessore ha comunicato la scadenza di un bando al quale ha partecipato poca gente, magari con un po’ di comunicazione in più si sarebbe ottenuto una risposta maggiore. Perché è indubbio che l’emergenza abitativa e le richieste di case popolari esista e sia anche in crescita. Spero vivamente che gli alloggi vengano quanto prima sistemati, anche per la sicurezza e il decoro degli altri inquilini dei palazzi. In conclusione, il Comune potrebbe anche contribuire ad associazioni che operano nel settore, associazioni che aiutano gli inquilini a sistemare gli alloggi al fine di abitarli. In questo modo si otterrebbe il duplice risultato di risolvere il problema degli alloggi inoccupati e delle richieste abitative dei cittadini indigenti. Io per mio conto, come ho sempre fatto, continuerò a monitorare e segnalare tutte le problematiche riguardanti le Atc, le istanze dei residenti e le loro necessità”.