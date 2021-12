Il teatro Superga alza il sipario: novità e grandi ritorni in sala a Nichelino. E Stupinigi ospita lirica e musical

Commedie, concerti, musical, lirica, stand up comedy, teatro d’autore e spettacoli per ragazzi: c'è davvero di tutto nel cartellone del Teatro Superga di Nichelino, che ha presentato la stagione dopo la "prima" rappresentata da Parenti Serpenti, con protagonista Lello Arena, andata in scena l'8 novembre scorso.

Scorrendo il programma, che ha date fino a Pasqua, si leggono titoli e nomi importanti. Come Novecento, il classico "torinese" visto che porta la firma di Alessandro Baricco, noto ai più per la trasposizione cinematografica ("La leggenda del pianista sull'Oceano"), in questo caso portato in scena da Corrado D'Elia. O come Steve Jobs, protagonista di un monologo che è un vero e proprio inno alla creatività. Da non perdere gli spettacoli-show di Enrico Bertolino, con uno stand up dedicato all'attualità, Alessandro Fullin, con uno spettacolo sulla Rivoluzione francese, e le Sorelle Marinetti con le loro canzonette anni Trenta. Gabriele Vacis porterà invece in scena le musiche di Fabrizio De Andrè. In tutto, una ventina di spettacoli in cartellone: oltre a quelli nella sede storica del Teatro Superga, sei saranno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per "Musical e Lirica a Corte".

"Nella scorsa stagione, il Teatro Superga è stato il primo a ripartire e l’ultimo ad arrendersi", spiega il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Non abbiamo mai spento le luci, ma abbiamo lavorato per rendere possibile la fruizione in streaming degli spettacoli. Ora siamo pronti ad aprire di nuovo le porte del teatro, ad accogliere gli spettatori e a sostenere il valore sociale della cultura in un Paese che è stato per tutto questo tempo privato della vitalità dello spettacolo dal vivo".

IL CARTELLONE COMPLETO

Domenica 5 dicembre, l'appuntamento è con l’Harlem Gospel Choir, il coro gospel più famoso d’America e uno dei più celebri al mondo. Venerdì 10 dicembre, la stand-up comedy con Stefano Rapone, uno dei più apprezzati comici emergenti. Mercoledì 15, spazio al Gran Concerto di Natale della Filarmonica San Marco, una delle più promettenti realtà musicali italiane guidata da Matteo Dal Maso. Domenica 26 dicembre l’appuntamento è con Il Gruffalò, il personaggio creato da Julia Donaldson e Axel Scheffler protagonista delle pubblicazioni omonime, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre 30 lingue.

Sabato 15 gennaio è la Commedia dell’Arte ad essere protagonista con la maschera simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeggiante spettacolo: Arlecchino furioso di Stivalaccio Teatro, recitato con varietà di lingue e dialetti, arricchito dall’uso delle maschere, dei travestimenti, dei duelli, dei canti, delle musiche e delle pantomime. Sabato 29 gennaio spazio all’Instant Theatre – la formula di teatro incentrato sull’attualità, che cambia ogni sera – con Enrico Bertolino in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione.

Venerdì 4 febbraio Arianna Porcelli Safonov sale sul palco per un “Rìding Tristocomico”, uno show informale a metà strada tra reading e performance d’improvvisazione su monologhi satirici. Sorelle Robespierre di sabato 12 febbraio è un perfetto falso storico, riscritto da Alessandro Fullin. Dal 24 al 26 febbraio il protagonista è Corrado D’Elia, un vero e proprio uomo di teatro a tutto tondo: attore, regista e drammaturgo, considerato una delle figure più complete dell’attuale panorama teatrale italiano. In scena porta Io Steve Jobs e Novecento.

Da un testo di Thornton Wilder del 1938 Piccola città, Gabriele Vacis parte per costruire una interazione tra tre opere straordinarie che genera non una messinscena ma una “composizione” che racconta relazioni tra persone che costruiscono storie, vite, memorie. Wilder quando ha scritto la sua commedia aveva in mente “l’Antologia di Spoon River” di Edgard Lee Masters del 1915, lo stesso testo a cui si è ispirato Fabrizio De André nel 1971 per il suo concept album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”. In scena il 26 marzo. Topolini, mici e pinguini innamorati di sabato 2 aprile racconta invece, in modo leggero ma ricco di aneddoti e informazioni, il repertorio della canzonetta sincopata degli anni Trenta e Quaranta, con un’attenzione particolare al “filone animalista”. Con le Sorelle Marinetti.

GLI APPUNTAMENTI A STUPINIGI

Per la rassegna domenicale nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi (inaugurata già domenica scorsa con le musiche di Disney + Pixar, appuntamento dedicato ai più piccoli), il Teatro Superga propone tre appuntamenti con concerti antologici della grande lirica per “Lirica a Corte”: Il Barbiere di Siviglia (13 marzo); Cavalleria rusticana (27 marzo) e Pagliacci (10 aprile). Ma non è finita qui: per "Musical a Corte" il 20 marzo si celebrerà in acustico il catalogo degli Abba con Abba Musical; il 3 aprile con I Fantasmi dell’Opera si metteranno a confronto due composizioni di due autori all’apice del successo.

La contaminazione dei diversi linguaggi artistici (arte, musica, teatro di figura) è alla base degli spettacoli dedicati ai bambini e ai ragazzi proposti da Fanta Teatro. Il primo spettacolo è in programma mercoledì 8 dicembre: Il canto di Natale, la notte che cambiò il Signor Scrooge, liberamente ispirato al racconto di Charles Dickens. Tra duelli e gag comiche, domenica 16 gennaio sarà la volta di Peter Pan, lo spettacolo musicale con canzoni originali e infine domenica 6 febbraio L'Orco Puzza, teatro d’attore con il coinvolgimento del pubblico che ha addirittura dato il via, visto il successo, a una serie di pubblicazioni per l’infanzia.

INFO: Teatro Superga

Via Superga 44, Nichelino

011.6279789 www.teatrosuperga.it

biglietteria@teatrosuperga.it