Lello Arena inaugura la nuova stagione del Teatro Superga di Nichelino

Sarà Lello Arena a far rialzare il sipario del Teatro Superga di Nichelino con lo spettacolo “Parenti Serpenti”.

Un anno e mezzo dopo, causa Covid

E' stato un parto lungo e faticoso, complici i continui rinvii imposti dall'emergenza coronavirus: programmata il 7 marzo del 2020, la commedia è stata posticipata al 18 maggio dello stesso anno, poi annunciata nella scorsa stagione e finalmente riprogrammata per lunedì 8 novembre, con inizio alle ore 21.

Adattamento del fil cult di Monicelli

Lello Arena, diretto da Luciano Melchionna, è il protagonista della divertente e amara commedia di Carmine Amoroso, conosciuta dal grande pubblico grazie al film “cult” di Mario Monicelli del 1992. Tutto ha inizio con un Natale a casa degli anziani genitori che aspettano tutto l'anno quel momento per rivedere i figli ormai lontani. E se quest'anno gli amati genitori volessero chiedere qualcosa ai loro figli? Se volessero finalmente essere “accuditi”, chi si farà carico della loro richiesta?

Luciano Melchionna, il visionario creatore di Dignità Autonome di Prostituzione, costruisce uno spaccato di vita intimo e familiare di grande attualità, con un crescendo di situazioni esilaranti e spietate che riescono a far ridere e allo stesso tempo a far riflettere con profonda emozione e commozione.

Il 28 novembre appuntamento con "Disney Musical"

La stagione del Teatro Superga prosegue domenica 28 novembre alle ore 19 con il primo appuntamento di Musical a Corte nel Salone d'Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi: “Disney Musical” dedicato ai lungometraggi animati Disney.

Domenica 5 dicembre alle ore 18 al Teatro Superga arriva l’Harlem Gospel Choir, il più famoso e longevo coro gospel d'America con i più grandi successi del mondo gospel e un tributo speciale a Prince. Mercoledì 8 dicembre alle 18 per gli spettacoli del Teatro Ragazzi andrà in scena “Il canto di Natale” liberamente ispirato al racconto di Charles Dickens. La programmazione prosegue mercoledì 15 dicembre alle 21 con il Gran Concerto di Natale della Filarmonica San Marco, una delle più promettenti realtà musicali italiane e domenica 26 dicembre alle ore 17 arriva, per la prima volta in Italia, il musical tratto dall'omonimo poema bestseller “Il Gruffalò”.