I vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara: a Torino la visita del Prefetto

Il 4 dicembre, Santa Barbara, è un giorno di festa per i Vigili del Fuoco, iniziato con la visita del del Prefetto della Città Raffaele Ruberto che accompagnato dal Comandante Provinciale Agatino Carrolo ha passato in rassegna tutti i reparti schierati nel piazzale della sede centrale del comando di Torino e proseguito con l'onore e la corona d'alloro deposta al monumento ai Caduti.

L'inno nazionale è stato eseguito dall'Orchestra a Fiati "Antica Musica del Corpo dei Pompieri di Torino 1882" alla presenza delle autorità civili e militari, una delegazione di Sapeurs-Pompiers e il pubblico dei cittadini e del personale in servizio e in quiescenza e loro familiari. La mattina è proseguita con la funzione religiosa. "L'etica é la ricerca di ciò che ci rende autentici nella vita professionale ma anche in quella privata. L'etica è espressione prima della corresponsabilità, cioè la nostra attenzione agli altri, nella qualità dei nostri legami personali e sociali, e la professione dei vigili del fuoco ha un potenziale etico immenso" con queste parole l'omelia di Don Luigi Ciotti durante la messa officiata assieme al cappellano Don Tonino Ferrara nell'aula magna del comando.

Infine il saluto del comandante che ha ringraziato tutti che quelli che a vario titolo concorrono del soccorso tecnico urgente e ne ha tracciato il bilancio statistico dell'anno. In piazza Castello nel centro della città l'esposizione dei nostri automezzi e le attrezzature dei nuclei specialistici. Per i più piccoli un percorso gioco "pomperopoli" grazie al personale permanente, volontario e dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.