Sciare alla Riserva Bianca di Limone con la ricarica online (Video)

È partita ieri, sabato 4 dicembre, la stagione invernale di Riserva Bianca a Limone Piemonte. Il comprensorio di 80 chilometri si è presentato al “Villaggio della neve” allestito sabato 27 novembre in piazza Galimberti dall’ATL del Cuneese.

“Dopo l'alluvione dell'anno scorso siamo pronti a ripartire con tante novità – dichiara Debora Morzenti -. Come soluzione ideale vi proponiamo la ricarica online, facile e veloce che evita le code. Parliamo di un comprensorio che vanta 80 km di piste per tutti i gusti e tanto divertimento per tutti”.

Soltanto la zona di Limonetto non sarà agibile a causa dell'alluvione.