Bollettino settimana dal 6 al 12 dicembre: neve in pianura all’Immacolata

Dopo il periodo con correnti per lo più asciutte, ecco fare capolino alle nostre latitudini aria di matrice oceanica, spinta da una bassa pressione di matrice britannica. Questa aria instabile porterà all’Immacolata un generale peggioramento con la neve in pianura e copiose precipitazioni. Un primo assaggio invernale

Cielo sereno o poco nuvoloso con gelate in pianura la notte ed il primo mattino. Aumento delle nubi nella serata di domani con precipitazioni diffuse mercoledì. 10-15 cm in pianura, soprattutto quelle meridionali piemontesi, 4-5 cm nel torinese. Migliora giovedì in mattinata con gelate estese in pianura.

Termometro in repentina discesa da martedì su valori tipicamente invernali. In lieve aumento da giovedì. Minime in pianura intorno -1- 1°C e massime 3- 8°C. In pianura forti da Ovest, molto forti in montagna, al mare molto forti da Nord Ovest