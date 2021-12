Partita la raccolta fondi per aiutare i bimbi del servizio Scooby‐Doo

E' dicembre e per molti è tempo di iniziare a pensare ai regali natalizi. Quest’anno, ai consueti doni per parenti e amici, ciascuno di noi può aggiungere un pensiero anche per i bimbi di Scooby Doo, un appartamento che accoglie famiglie torinesi composte da mamme e bambini in difficoltà.

L’obiettivo della raccolta fondi, proposta dalla Cooperativa Sociale Zenith (Corso Francia 291), è quello di donare ai piccoli ospiti di Scooby‐Doo un Natale speciale, ricolmo di doni, sorprese e meraviglia. Tramite un crowdfunding, che durerà fino al 24 dicembre e a cui si può partecipare al sito www.cooperativazenith.it , si mira infatti a raccogliere il denaro necessario per allestire nell’appartamento un nuovo angolo dedicato al gioco in comune, uno spazio per la lettura e una zona di divertimento all’esterno.

A usufruire di questi regali saranno i bimbi che attualmente vivono nel servizio Scooby‐Doo e che spesso provengono da storie di conflitto, esclusione o da difficoltà familiari. Nei mesi e negli anni a venire, poi, beneficeranno di questi doni anche tutti gli altri bambini che verranno accolti in questa casa con le loro mamme.

Scooby‐Doo infatti, è un luogo “di passaggio”, lo spazio di un tempo prezioso in cui le mamme trovano il sostegno necessario per ricominciare e i loro bimbi sono accolti in un nido sicuro e accogliente che, con l’aiuto di tutti, diventerà presto anche un luogo di gioco e magia.

Per contribuire a questa raccolta fondi, è possibile visitare la pagina: https://www.cooperativazenith.it/index.php/sei_tu_il_mio_babbo_natale/ Per maggiori informazioni è possibile contattare Enrico Fossà, responsabile di questa iniziativa, al numero 328‐8753555.