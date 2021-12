Grugliasco, al via gli interventi di potatura degli alberi in città

Dal mese di dicembre sono iniziati gli interventi di potatura di diverse alberature comunali, situate in viali, parchi e giardini di Grugliasco.



I primi interventi interessano le alberature di viale Gramsci, via Leon Tron e viale Echirolles, via Cravero e piazza Matteotti.



Nelle settimane successive i lavori per le potature si sposteranno su altri viali alberati della città.