Serata benefica alle OGR: gli "Amici" sul palco per raccogliere fondi nel nome di Piero e Cate

Non c'è stagione, per gli Amici di Piero. Perché la solidarietà non va in letargo e perché il ricordo, l'amicizia e il legame forte che questo evento ha sviluppato con la città è ormai indelebile.

E così, per il 7 dicembre, l'appuntamento si rinnova alle OGR con una serata di beneficenza ("Charity Night", come si dice), a partire dalle 19. L'evento è organizzato insieme alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus per raccogliere fondi a supporto della ricerca. Per l’occasione, dopo due anni di attesa, torna sul palco della Sala Fucine Amici di Piero, la storica maratona musicale, istituzione sulla scena torinese, in memoria dell’amico cantante e fonico Piero Maccarino e della fotografa Caterina Farassino.