A Natale si possono aiutare i mici di nessuno con la tessera Esselunga

La solidarietà ha una maglia ampia e benefica e permette di aiutare i (tanti, troppi) bisognosi che siano umani in difficoltà, ma anche indifesi animali.

Per Natale, tra le tante iniziative, è possibile, con un'azione che non costa nulla, sfamare i gattini abbandonati che l'associazione Protezione Micio di Asti e Torino, aiuta nelle colonie feline (e non solo).

Sarà possibile farlo con la tessera Esselunga semplicemente trasferendo i punti, tutti o in parte sulla tessera 0400140294152, della volontaria Elisa che potrà così trasformarli in pappe per i gatti di nessuno e permettere così "Di concludere l'anno con le panzotte piene".

Come fare?

È sufficiente iscriversi sul sito Esselunga, da lì (o tramite app) cliccare su “la mia Fidaty” -> dona i tuoi punti e, molto semplicemente, basterà indicare il numero della vostra tessera, quello della tessera ricevente e la quantità di punti che si vogliono trasferire (solo multipli di 100).