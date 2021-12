La Compagnia EgriBiancoDanza torna alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Quartetto per la fine del tempo, foto di Matteo Boltro

Venerdì 10 dicembre alle ore 20.45 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino ritorna la Compagnia EgriBiancoDanza con "Scacco Matto – Altre distanze in nuovi orizzonti" uno spettacolo di danza contemporanea che vuole sfidare, vincere e piegare a sé ogni limite che l’emergenza sanitaria covid-19 ha imposto attualmente al mondo dello spettacolo.

Un dittico di danza contemporanea, dinamico, poetico e suggestivo dove al centro della ricerca coreografica è l’uomo con le sue inquietudini, battaglie e speranze. Un programma modulabile e adattabile a qualsiasi spazio anche in forma ridotta, due balletti, Feroce Partita e (Quartetto) per la fine del tempo, dalle atmosfere differenti ma con un comune denominatore: l’uso delle distanze come elemento propulsore della ricerca coreografica.