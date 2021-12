Arriva in Natale in Circoscrizione 8: dalla sfilata di Babbi sul Po, agli spettacoli itineranti degli artisti di strada

Una sfilata di Babbi Natale sul Po, diversi spettacoli teatrali, canti Gospel, la banda dei Vigili Urbani con note di Natale e una novità, gli spettacoli degli artisti di strada diffusi per la città. E’ questa la ricetta delle iniziative natalizie organizzate dalle associazioni locali con il patrocinio o il contributo della Circoscrizione 8.

Da oggi, 8 dicembre, e fino alla Vigili di Natale, tutte le Iniziative patrocinate o con il contributo della Circoscrizione, presentate durante l’ultima V e III Commissione.

“Avremmo voluto un calendario più fitto, ma abbiamo lavorato molto per avere diverse iniziative nonostante ci fossimo appena insediati” spiega il coordinatore Dario Pera.

“Il Natale in Circoscrizione 8 presenta varie iniziative culturali per grandi e piccini. L’anno prossimo cercheremo di fare meglio lavorando insieme al coordinatore della III commissione, moltiplicando l’offerta e, magari, riportando alcune luci d’artista non permanenti nei nostri quartieri” aggiunge il coordinatore Enrico Foietta.

Il Programma

Mercoledì 8 dicembre

dalle 15.30 alle 17 “Il Natale si fa in 8”, spettacolo su strada con artisti itinerari. Organizzato dall’associazione ART’O in via Onorato Vigliani.

dalle 17.30 alle 19, “Il Natale si fa in 8”, spettacolo su strada con artisti itinerari. Organizzato dall’associazione ART’O in via Tunisi (piazza Galimberti - corso Sebastopoli).

Sabato 11 dicembre

dalle 10 alle 13, “Sfilata di Babbo Natale sul Po”. Le canoe sfileranno sul Po con i canottieri vestiti da Babbo Natale. Organizzato dall’associazione Coordinamento Civico Torino.

dalle 15.30 alle 19, Il Natale si fa in 8”, spettacolo su strada con artisti itinerari. Organizzato dall’associazione ART’O in piazza Guala e corso Traiano.

dalle 14.30 alle 18,30, “Festa di Natale al Villaggio”, con Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi, in partenariato con ACMOS e LVA, all’Hiroshima Mon Amour in via Bossoli 10.

Domenica 12 dicembre

alle ore 16, “Gospel del Cuore”, concerto natalizio organizzato da Missione di Carità Padre Arsenio - ODV nella Chiesa dell’Immacolata Concerzione in via Nizza 17 a ingresso gratuito.

dalle ore 15.30 alle 19, “Il Natale si fa in 8”, spettacolo su strada con artisti itinerari. Organizzato dall’associazione ART’O in via Nizza

Mercoledì 15 dicembre

dalle ore 16.30 alle 18.30, festa natalizia con distrubuzione della merenda ai bambini, intrattenimento musicale, cori natalizi da parte dei bimbi e spettacolo a cura di un artista di strada. Organizzato da Manzoni People Odv in corso Marconi (area pedonale fronte scuola).

Venerdì 17 dicembre

alle ore 19, “L’uomo che piantava gli alberi”, spettacolo teatrale che si rivolge ai bambini dai 6 ai 12 anni al Teatro Agnelli. Organizzato da Assemblea Teatro, ingresso gratuito

Sabato 18 dicembre

dalle 15 alle 15.30, “Note di Natale in Circoscrizione 8”. La banda dei Vigili Comunali suonerà alcuni pezzi nella via pedonale di Corso Marconi all’angolo con via Madama Cristina

Domenica 19 dicembre

Alle ore 11, “La tartaruga e il pinguino innamorato”, spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni, famiglie, nonni e nipoti al Teatro Agnelli, ingresso gratuito

Dalle 15.30 alle 19, “Il Natale si fa in 8”, spettacolo su strada con artisti itinerari. Organizzato dall’associazione ART’O in via Moncalvo.

Venerdì 24 dicembre

dalle ore 15 alle 19, “Il Natale si fa in 8”, spettacolo su strada con artisti itinerari. Organizzato dall’associazione ART’O in San Salvario.