La Cgil organizza incontro sul tema "Smart Working - quali rischi per la salute. Il lavoro durante e dopo il Covid-19"

Nell’ambito delle Settimane per la Sicurezza è convocata per venerdì 10 dicembre, alle ore 9.30 nel Salone “Pia Lai” Cgil, l’Assemblea degli RLS della Cgil di Torino sul tema: "Smart Working - quali rischi per la salute. Il lavoro durante e dopo il Covid-19".

Si tratta di partire dai primi risultati dell'indagine fatta con il Centro Ricerche Themis per avanzare delle proposte su un fenomeno che, durante la pandemia, ha coinvolto oltre 6 milioni di lavoratori e che rimarrà anche dopo l'emergenza. Così come l'esperienza dei protocolli per il contenimento del Covid-19 e gli incidenti sul lavoro che, anche in questa fase di ripresa, continuano a mietere vittime tra lavoratrici e lavoratori.

Introdurrà i lavori Federico Bellono della segreteria Cgil Torino e saranno conclusi dalla Segretaria Generale Cgil Torino, Enrica Valfrè. Parteciperanno, tra gli altri, il dott. Raffaele Guariniello, già Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino e il dott. Giacomo Porcellana, dello Spresal dell'Asl To3.

Modera Massimiliano Quirico, Presidente dell'Associazione Sicurezza e Lavoro.