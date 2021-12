Da Lopez&Solenghi a Michela Murgia, per chiudere con Scanzi: ecco il programma di questa settimana al Colosseo

Lopez&Solenghi, Michela Murgia, Andrea Scanzi: sono loro i grandi protagonisti del fine settimana al Teatro Colosseo.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show

Giovedì 9 dicembre ore 21.

La scoppiettante simpatia di Massimo Lopez e Tullio Solenghi torna sul palco del teatro Colosseo per la terza volta consecutiva. Uno spettacolo spassoso ed emozionante ricco di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico. Due ore di puro divertimento, in cui non mancherà certo il ricordo dell’irresistibile Trio con la grande Anna Marchesini, amica e compagna di tante avventure. Una carrellata di voci, imitazioni, scketch, performance musicali, ed improvvisazioni.

Michela Murgia e Chiara Tagliaferri

Venerdì 10 dicembre ore 21.

Il denaro è il vero tabù da violare quando si parla di donne perché è il potere più grande, quindi per definizione è stato per anni solo degli uomini. È il tema che accomuna “Morgana. L’uomo ricco sono io”, il nuovo volume ispirato dall’omonimo podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri presentato al Teatro Colosseo in una serata realizzata da Fondazione Circolo dei Lettori e Mondadori. Perché si continua a consigliare alle donne di sposare un uomo ricco, se essere libere passa anche dal diventare autonome economicamente? E perché in molte famiglie tuttora non si insegna alle ragazze a gestire il denaro, persuadendole che farsi procurare da qualcun altro la sicurezza materiale sia un traguardo di vita?

Andrea Scanzi

Sabato 11 dicembre ore 21.

Andrea Scanzi è divisivo per natura, si ama o si odia, e lui non fa niente per evitare la dicotomia. Giornalista della carta stampata – Il Fatto Quotidiano – e della televisione – soprattutto La7 – ma anche web star con dirette video da numeri stellari e autore di libri, torna al Teatro Colosseo con una ripresa di un suo fortunato lavoro dedicato al teatro-canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Scanzi si è laureato a Arezzo proprio con una tesi su Gaber, De André e i cantautori di quella generazione e del Signor G. E' pertanto un profondo e appassionato conoscitore, capace di raccontarne con grazia le sfaccettature meno conosciute nella speranza che la memoria di un artista tanto importante per il panorama italiano vada via via perdendosi.