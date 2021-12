Next Gen per la sostenibilità, l'11 dicembre nuova tappa della maratona digitale dedicata agli under 35

Dalla transizione ecologica a quella digitale, dai cambiamenti climatici all’economia circolare, dall’innovazione sociale alle prospettive di mobilità sostenibile, dalle nuove professioni green&blue alle fonti di energia rinnovabile, dalla connessione delle marginalità alla decarbonizzazione, condividiamo e ricerchiamo le nuove soluzioni di cui abbiamo bisogno, con orizzonte alle due tappe strategiche del 2030 e del 2050.

Strategie, direttrici e azioni concrete co-costruite con i giovani, fruitori delle politiche di sviluppo durevole che disegnano il presente e il futuro della comunità regionale e del nostro territorio.

Dopo l’esperienza e il concreto apporto alle scelte regionali della consultazione sul Documento Strategico Unitario per l’utilizzo dei fondi europei della programmazione 2021-27, il Piemonte torna con Next Gen per la sostenibilità, una maratona di brainstorming collettivo aperta a tutti i giovani under 35 che vivono, lavorano o studiano in Piemonte, per condividere e migliorare le linee guida della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. L’appuntamento è in programma sabato 11 dicembre dalle ore 9.30 alle 14.30.

È possibile iscriversi all’evento attraverso il sito www.piemonte27.it

“La Regione Piemonte, per la prima volta nella sua storia, continua questo percorso di coinvolgimento dei giovani sui temi strategici del periodo 2021-2027 e, in particolare, dello sviluppo sostenibile al fianco degli altri interlocutori istituzionali pubblici e privati e dei principali stakeholder - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente e all’Innovazione Matteo Marnati - Conoscere la visione di sviluppo che hanno i nostri giovani e come pensano si debba lavorare per accompagnare il processo di transizione verso la sostenibilità, è fondamentale, perché sono loro che vivranno sulla propria pelle e nella propria vita le scelte che vengono fatte oggi".

Cinque ore, un evento online di centinaia di giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono partecipare per conoscere politiche e proporre soluzioni innovative.

Nel corso di una mattinata, circa 400 giovani si incontreranno in un confronto collettivo virtuale e dibatteranno, sotto la guida di moderatori appositamente formati, delle tematiche prioritarie per il futuro del Piemonte divise in 4 sessioni: Sviluppo Responsabile - dall’individuo al sistema, New skills - formazione e nuovi lavori, Connessioni-integrazione delle marginalità, Benessere-nuova vivibilità.

Per ciascuna sessione tematica è previsto un talk introduttivo a cura di un esperto che ispiri la discussione e lanci alcuni spunti di riflessione; a seguire si formeranno decine di gruppi di lavoro che dibatteranno sul tema proposto dall’esperto, a partire dagli asset strategici e dalle azioni principali delineate nella Strategia regionale.

Piemonte 2027 è l’evento online promosso dalla Regione Piemonte per sviluppare insieme ai giovani under 35 un percorso di condivisione e di co-costruzione delle principali direttrici di sviluppo del Piemonte per il prossimo decennio e oltre.