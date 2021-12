I Dragoni Rossi ospiti a Palazzo Cisterna per la visita animata di sabato 18

Sabato 18 dicembre Palazzo Dal Pozzo della Cisterna apre le porte per l’ultima visita animata dell’anno . L’appuntamento nella sede aulica della Città metropolitana di Torino (Via Maria Vittoria 12) , previsto per le ore 10, vede la partecipazione del gruppo storico, iscritto all’Albo della Città metropolitana di Torino, i Dragoni Rossi S.A.R. della Città di Rivoli.