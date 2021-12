Il grazie della Città e di AFC ai volontari protagonisti dell'iniziativa “In visita ai nostri cari”

Oggi, giovedì 9 dicembre, presso la sala del Consiglio della Circoscrizione 3, l’assessora Chiara Foglietta il presidente di AFC, Roberto Tricarico, e l’amministratore Antonio Colaianni, hanno incontrato i Volontari junior e Senior che hanno aderito all’iniziativa “In visita ai nostri cari”, per ringraziarli e consegnare loro i benefit per il tempo dedicato ai visitatori nei giorni di maggior affluenza nei cimiteri durante la Commemorazione dei defunti.

Anche quest’anno sono stati numerosi i Volontari Civici che hanno risposto alla richiesta di fare da guida tra le tombe muniti di tablet. Se ne richiedevano 60, hanno aderito in 139 e hanno partecipato in 76. La maggior parte donne (48) e in prevalenza giovani: 52 i Volontari giovani per Torino e 24 i Senior. Per 42 di loro era la prima volta che aderivano all’iniziativa. In 53 hanno scelto come benefit l’abbonamento annuale ai Musei Torino Piemonte, in 16 hanno preferito un aperitivo per due sul tram e in 7 hanno optato per una cena sempre sulla linea Gtt dedicata.

Per rispettare le misure anti Covid, i gruppi di volontari sono stati scaglionati.