Minori in affido, sentita la coppia accusata di maltrattamenti

Sono state interrogate oggi in Tribunale le due donne indagate dalla Procura di Torino per presunti maltrattamenti, avvenuti dal 2013 al 2021, ai danni di due minori di origini nigeriane, fratello e sorella, presi in affido dalla coppia attraverso “Casa affido”, dei servizi sociali del Comune di Torino.

Notificati divieti di avvicinamento

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno notificato alle due donne altrettanti divieti di avvicinamento, mentre nell’ambito della stessa indagine era stato perquisito l’ufficio della psicoterapeuta Nadia Bolognini, anche lei indagata, già coinvolta nel caso Bibbiano e in attesa di processo a Reggio Emilia.

L’indagine aveva preso avvio da alcuni accertamenti volti a verificare modalità di affido, dinamiche economiche e circostanze di custodia e mantenimento dei minori.