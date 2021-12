Incidente di Condove, per la morte della moncalierese Elisa Ferrero confermata in Cassazione la condanna a 14 anni per Maurizio De Giulio

Incidente di Condove, confermata la condanna a 14 anni per Maurizio De Giulio

La Corte di Cassazione ha confermato oggi la condanna a 14 anni e 4 mesi per Maurizio De Giulio, l'elettricista di Nichelino che il 9 luglio 2017 a Condove, dopo una lite in strada, inseguì e urtò con il suo furgone una motocicletta, provocando la morte della 27enne di Moncalieri Elisa Ferrero e il ferimento del fidanzato, Matteo Penna.

In primo grado 15 anni e 8 mesi

In Appello era stata ridotta la pena iniziale di 15 anni e 8 mesi pronunciata con rito abbreviato: all'imputato erano state riconosciute le attenuanti generiche, che avevano prevalso sulle aggravanti. Confermata l'accusa di omicidio volontario.