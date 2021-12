Il freddo fa saltare una tubatura e via Dei Martiri si allaga, caos a Nichelino

Il freddo fa saltare una tubatura e allaga via Dei Martiri, caos a Nichelino

Il gran freddo di questi giorni ha creato problemi a Nichelino, che nella notte appena trascorsa ha visto saltare una grossa tubatura dell'acqua, che ha provocato l'allagamento di via Dei Martiri.

L'episodio si è verificato attorno alle 3, con l'asfalto che si è crepato e l'acqua che ha iniziato a fuoriuscire, con la neve del giorno prima le temperature rigide che rischiavano di trasformare la carreggiata in una lastra di ghiaccio.

Il rapido intervento dei tecnici Smat (e anche dei carabinieri) ha permesso di chiudere la porzione di strada interessata per consentire l'apertura del cantiere, con i lavori andati avanti per tutta la giornata per riportare la situazione sotto controllo.