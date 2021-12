In auto con una pistola rubata, 20enne arrestata dai carabinieri a Chivasso

Una ragazza di 20 anni residente a Caluso è stata arrestata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso per il possesso di una pistola rubata. La teneva in auto pronta a sparare: in canna c'erano cinque colpi. Si tratta di una pistola Smith & Wesson risultata rubata in Toscana.

La ventenne è stata fermata in frazione Mosche, a Chivasso. Con lei a bordo della vettura un 39enne e il suocero di 63 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. Sono stati denunciati a piede libero per il trasporto di arnesi da scasso nascosti sull'auto.