Embraco, Cirio: "A Roma al fianco dei lavoratori. Su Intel sono ottimista"

Le nuove lettere di licenziamento ormai partite e un conto alla rovescia per la cassa integrazione che si avvicina allo zero (22 gennaio), prima della Naspi. I lavoratori ex Embraco chiamano all'estrema mobilitazione del 15 dicembre a Roma. E il governatore Alberto Cirio conferma la presenza della Regione: "Non li abbiamo mai abbandonati. C'è sempre stato, insieme all'assessore Elena Chiorino, un impegno costante e quotidiano. Ora vogliamo capire cosa succederà, in questi giorni e saremo al loro fianco anche a Roma, per l'incontro del 15 dicembre al Mise, magari accordandoci con il Comune. Sentirò Lo Russo".