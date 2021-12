Non è Natale senza un panettone o un pandoro di 'Pasticcini e dintorni'

Ogni anno, nei mesi che precedono il Natale, lo staff del laboratorio della pasticceria 'Pasticcini e dintorni' di Rivoli, si adopera con passione e dedizione per arrivare puntuale all’appuntamento con le festività più attese dell’anno. Il panettone è ormai un classico che non può mancare sulla tavola delle feste. La storica insegna rivolese ha dedicato un’intera vita al panettone, ai lievitati e non solo.

Da anni i pasticceri del laboratorio hanno messo a punto un metodo tutto loro per realizzare il dolce classico della tradizione e questo Natale proporranno ben 26 gusti in diverse varianti di peso, spaziando dal panettone tradizionale a quello con farciture più ricche.

Tanto per citare alcune delle nuove interpretazioni possiamo menzionare il panettone al pistacchio di Bronte e lampone, quello alle pere e cioccolato, ai pomodorini dolci e carciofi, ai peperoni, cioccolato e peperoncino, ai frutti di bosco e limone, quello esotico e così via. Per gli irriducibili del panettone classico, comunque, nessun timore, non mancheranno novità, con l'aggiunta di ingredienti speciali per un risultato perfetto, che doneranno al dolce tradizionale una nota ancora più profumata.

Un'altra novità di quest'anno riguarda i formati che rispondono alle esigenze di privati e aziende. Infatti, il panettone tradizionale basso viene realizzato da 100 grammi, 500 grammi, 750 grammi, 1 kg e 1,5 kg, mentre il panettone tradizionale Milano viene preparato nei formati da 750 grammi, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3,5 kg e 5 kg. Infine, quelli farciti vengono proposti solo nel formato da 750 grammi.

Un altro dei dolci più gettonati delle feste natalizie è sicuramente il Pandoro che non può assolutamente mancare sulle tavole. Il pandoro proposto dalla pasticceria 'Pasticcini e dintorni' è un dolce soffice dal profumo delicato e irresistibile, preparato seguendo la ricetta tradizionale che vede l’utilizzo di ingredienti semplici e sani.

Il pandoro viene realizzato solo nel formato da 750 grammi con le varianti al cioccolato ed al pistacchio. Il segreto dello staff della pasticceria rivolese nella realizzazione di questi fantastici dolci natalizi, sta tutto nella lunga lievitazione e cottura diversa rispetto al formato di panettoni e pandori.

“La nostra produzione artigianale – ci ha spiegato Stefano Antinoro, titolare di Pasticcini e dintorni - sforna dolci unici con ingredienti di prima scelta, sani e genuini. Tutti i nostri dolci sono realizzati artigianalmente all’interno del nostro laboratorio, con cura, passione e dedizione. Per i panettoni ed i pandori utilizziamo solo ingredienti semplici come farina, zucchero, uova, lievito e burro. Il risultato lasciamo che siano i clienti a giudicarlo”.

Pasticcini e dintorni

Sede, caffetteria e laboratorio:

Via C. Ferrero 88 – Rivoli (TO)

Tel. 011 957 3743

Punto vendita:

Corso Susa 3 – Rivoli (TO)

Tel. 011 385 2329

info@pasticciniedintorni.it

www.pasticciniedintorni.it