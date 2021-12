Emanuele Sartoris e Daniele Di Bonaventura in concerto con "Notturni"

Martedì 21 dicembre alle ore 21 presso il conservatorio Giuseppe Verdi in piazza Bodoni a Torino sarà una interessante occasione per ascoltare "Notturni" il pregevole lavoro a cavallo fra la musica classica e l'improvvisazione che nasce dall'incontro del suono colto ed elegante del pianoforte di Emanuele Sartoris, esponente di spicco del cosiddetto "Third Stream", unito al lirismo raffinato e sapiente del bandoneon di Daniele Di Bonaventura, uno dei maggiori interpreti europei dello strumento.