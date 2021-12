Babbi Natale in sfilata sul Po e tutte le iniziative per sostenere l'ospedale Regina Margherita

È partita con entusiasmo e fantasia l'11esima edizione di “Un Babbo Natale in forma".

Per evitare assembramenti, la cerimonia inaugurale ha avuto luogo oggi, sabato 11 dicembre alle 11.30, in piazza Polonia con una diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione ed in collegamento tramite la piattaforma ZOOM.

E' un primo momento, perché da oggi fino al 19 dicembre si susseguiranno una serie di iniziative, tutte diverse, che ricreeranno la stessa particolare atmosfera del Raduno in piazza, sempre osservando le stringenti regole Covid.

Oggi, al posto del tradizionale palco in Piazza Polonia è stato allestito un vero e proprio studio televisivo, da cui sono passati per un saluto e sono stati intervistati da Jacopo Morini, ex Jena, amico storico del Raduno, numerosi personaggi, che hanno punteggiato la diretta delle attività organizzate all'esterno dell'Ospedale.

<s></s>

Hanno infatti sfilato sul fiume Po oltre 200 Canottieri vestiti da Babbo Natale appartenenti alle Società che hanno aderito alla inizitiva, in accordo con Comitato Regionale FIC.

· I Super Eroi dell’Associazione Supereroi Acrobatici scendevano dal tetto del Regina Margherita salutando dalle finestre i bambini ricoveratiDurante tutta la giornata è attivo il "Concorso Scuole": l’esposizione dei 300 modelli in 3D di Babbo Natale, che i circa 9.000 alunni delle 300 classi delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Piemonte hanno creato nelle settimane precedenti.

E nel pomeriggio, tra le 15.30 e le 16.30 la sfilata delle auto sul piazzale davanti all'ospedale. Un gruppo di Mini addobbate a Natale sfileranno sul piazzale realizzando una coreografia visibile dalle finestre dell’Ospedale. Il ritrovo delle auto e la partenza sarà presso la concessionaria Autocrocetta.

Il programma domenica 12 dicembre

Sfilata moto sotto il piazzale dell’Ospedale

I motociclisti si troveranno nuovamente presso il Mo.vi di Borgaretto di Beinasco, dove saranno allestite due aree per la partenza: a fronte delle numerosissime richieste, è stato necessario limitare il numero a 400 moto per ciascuna area di partenza. Questa volta i bikers si sono dovuti registrare all’evento presso le casette ubicate in piazza Polonia dove hanno ritirato lo speciale adesivo di partecipazione e il costume da Babbo Natale. Con un percorso prestabilito le moto transiteranno sotto Piazza Polonia per una sfilata ed un saluto ai bimbi del Regina.

Nei prossimi week end:

Domenica 19 dicembre dalle 9.30 alle 12 - Babbi Natale in bici e a piedi

IN BICI: tre percorsi in Formula Randoneé

3 Percorsi: Strada (70 km), Gravel-Cicloturismo (40 km), city (18 km).

Ritrovo: in Piazza Polonia, dove verranno consegnati i pettorali e pacchi gara.

Partenza: in Piazza Polonia nel pieno rispetto delle norme vigenti, Formula “Randonnèe” con 1 ora di tempo 10.00-11.00 (per non creare assembramenti). I Babbi Natale in Bici riceveranno il percorso e lo potranno seguire in piena autonomia e nel rispetto del codice della strada. Lungo il percorso si troveranno i punti tappa di BABBO NATALE in cui il ciclista dovrà transitare per completare l’itinerario e farsi un selfie con i Babbi Natale nella cornice dedicata. Per il percorso Gravel il punto tappa è organizzato dagli Alpini di Chieri, per il percorso Strada dalla Pro-loco di Villastellone, per quello cittadino sarà nel cortile del Museo Storico di Reale Mutua.

Non ci sono classifiche. L’arrivo è previsto in Piazza Polonia dove ci sarà un piccolo ristoro finale, grazie agli Alpini della Sezione di Torino e una sorpresa per tutti i ciclisti. Le iscrizioni verranno eseguite on-line.

Un grazie all’ organizzazione di SDA Ciclismo UISP Piemonte e alla collaborazione Tecnica di Torino Bike Experience aps e asd Bike is life Pedaliamo Italia aps.

A PIEDI: Camminata di Babbo Natale

Percorso di circa 3 km nel parco con partenza alle 10.30. L’evento non è competitivo, non ci sono classifiche. È vivamente consigliato il costume da Babbo Natale. Grazie al Gruppo Sportivo Alpini per il supporto tecnico sulla camminata.

L’iscrizione è possibile presso le casette di Piazza Polonia. Arrivo previsto in Piazza Polonia per un piccolo ristoro finale.