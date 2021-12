Profumi contraffatti al mercato di piazza Benefica: sequestrati oltre 600 prodotti, cinque indagati

I Carabinieri del N.A.S. di Torino hanno eseguito la scorsa settimana un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei reati connessi alla contraffazione di prodotti cosmetici, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, commercializzati in occasione del mercato di “Piazza Benefica”.

Insieme alle Stazioni Carabinieri di Torino Monviso, Borgo San Secondo e Borgo San Donato, hanno sequestrato 623 confezioni di profumi con la dicitura “TESTER” e 625 campioncini, illecitamente destinati alla vendita presso quattro differenti banchi di vendita, nonostante fossero prodotti evidentemente non commercializzabili.

Il valore al commercio complessivo ammonta a circa 35.000 euro, in virtù dei noti marchi che venivano commercializzati, riconducibili alle più importanti case di moda italiane e internazionali.

Cinque in tutto le persone indagate, che dovranno ora rispondere dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio e ricettazione, per non essere stati in grado di esibire alcuna valida documentazione attestante la legittimità della provenienza dei profumi sequestrati.

I militari eseguiranno inoltre approfondimenti finalizzati a verificare l’originalità ma soprattutto la potenziale pericolosità dei prodotti sequestrati.