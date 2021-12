CISOM attiva il Piano Freddo per persone senza fissa dimora: pattuglie da corso Regina a Porta Nuova

Con l'inverno alle porte e il drastico calo delle temperature il Corpo Italiano di Soccorso dell'ordine di Malta – CISOM attiva il Piano Freddo per portare soccorso a senza fissa dimora e persone che vivono in condizioni di fragilità.

Nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, il CISOM con i suoi volontari, offre un servizio costante di assistenza agli "invisibili” attraverso la distribuzione di coperte, giacconi e indumenti pesanti, prodotti per l'igiene del corpo, cibi e bevande e garantisce cure e assistenza sanitaria.

È partito i primi giorni di novembre il servizio del CISOM – realizzato in coordinamento con il servizio Adulti in difficoltà del Comune di Torino - per monitorare e assistere le persone senza fissa dimora.

Ogni martedì dalle 20 a mezzanotte, i baschi rossi del CISOM pattugliano le strade del centro partendo da Corso Regina Margherita passando per Via Roma fino alla Stazione di Porta Nuova per rispondere ai loro bisogni e dare calore e sostegno.

Oltre alla distribuzione di generi di conforto, bevande calde, coperte e vestiti più pesanti, viene offerta loro anche un’assistenza sanitaria grazie alla presenza dei medici e infermieri volontari e vengono date indicazioni sui punti di accoglienza distribuiti per la città.

Per ulteriori informazioni: gruppo.torino@cisom.org oppure segreteria.piemonte@cisom.org. Facebook: Gruppo Torino - CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta