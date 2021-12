Grosso incendio alla Demap di Beinasco: alta colonna di fumo sul Torinese

Il rogo divampato all'interno di un edificio industriale di via Aosta

Un incendio è divampato questo pomeriggio alla Demap Srl di Beinasco, che si occupa di selezione e avvio al riciclo di plastica e metalli. I vigili del fuoco sono impegnati dalle 15 a domare il rogo divampato all'interno di un capannone in disuso di circa 800 metri quadri in via Aosta.

Alta colonna di fumo nei cieli

Sul posto stanno operando sei squadre di pompieri dal capoluogo e dai distaccamenti limitrofi, oltre a quattro autobotti: in appoggio anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e il carro autoprotettori. Le fiamme bruciando i componenti hanno creato un'alta colonna di fumo, visibile da tutta Torino, dalla tangenziale e dall'area del Pinerolese: decine le chiamate al numero di emergenza.